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Слаженность и мастерство: танкисты уничтожили машины противника в Подмосковье

Андрей Аркадьев
10:16 23.10.2020
Масштабные учения прошли сразу на двух  полигонах: Алабино и Головеньки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 700 танкистов Западного военного округа подтвердили свой профессионализм в Подмосковье. Каждому экипажу было необходимо уничтожить технику условного противника и расчеты РПГ из пушек танков Т-80У и Т-72Б3. Причем сделать это нужно в движении, что является  сложнейшим элементом огневой подготовки.

Расстояние до мишени до двух километров, а время на прицеливание всего несколько секунд, поэтому важна слаженность и мастерство. Стрельбы прошли в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения. Всего в маневрах было задействовано 300 единиц вооружения и военной техники танкового объединения.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

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