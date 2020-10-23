Тысячи бойцов, сотни единиц техники: кадры масштабных учений ВВО по антитеррору

Десять тысяч военнослужащих, около 500 единиц техники задействованы в основном этапе масштабных учений по антитеррору в Восточном военном округе.

Из Хабаровского края в Амурскую область срочно перебросили спецназ. Мобильный резерв на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» на марше попал в засаду. Террористы открыли огонь по колонне техники.

Угрозу оперативно нейтрализовали. Колонна добралась до аэродрома, оттуда транспортники Ан-12 перебросили ее в заданный район.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.