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Южная Осетия обратилась к России с просьбой предоставить военно-полевой госпиталь для лечения больных COVID

Виктория Ивашечкина
09:51 22.10.2020
В республике уже больше 300 инфицированных.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Власти Южной Осетии обратились к России с просьбой предоставить военно-полевой госпиталь для лечения коронавирусных больных. Помощь осетинам нужна срочно. Ситуация в республике критическая - уже больше 300 инфицированных, в их числе президент и исполняющий обязанности премьера.

Также в Абхазии продолжает работать российский военно-полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом. Напомним, Министерство обороны России в субботу, 17 октября, направило в Абхазию госпиталь, предназначенный для лечения COVID-больных. А уже 20 октября он принимал первых пациентов. 

Здесь же работает лаборатория, где проводится тестирование на COVID-19. Отделения оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, рентген-аппаратами, УЗИ и анализаторами крови.

Ранее власти Абхазии жаловались на нехватку медперсонала на фоне вспышки коронавируса. Тогда местный Минздрав обратился к жителям с просьбой оказать волонтерскую помощь.

В самой России также продолжают всеми силами бороться с коронавирусом. Ранее диагноз подтвердился у главы Кузбасса Сергея Цивилева, который ушел на самоизоляцию вместе с супругой и теперь через соцсети призывает всех носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Профилактическим мерам сейчас уделяют особое внимание во всех регионах России. В столице запланированный на 31 октября футбольный матч «Спартака» с «Ростовом», а также следующие домашние игры москвичей пройдут без зрителей. Это распоряжение Роспотребнадзора.

А в знаменитой Бауманке, где закрыли несколько корпусов, идет масштабная дезинфекция. Как сообщил ректор вуза, закуплены новые средства для очистки воздуха. Уже в понедельник университет должен вернуться к привычному ритму учебного процесса.

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