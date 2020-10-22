Засада для террористов: кадры учений спецназа ВВО под Хабаровском
В ходе спецоперации бойцы спецназа окружили лагерь боевиков, чтобы освободить заложников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Спецназовцы Восточного военного округа отрабатывают под Хабаровском сценарий обезвреживания боевиков, захвативших заложников. На учениях все максимально приближено к реальным условиям.
Группа спецназа выполнила элемент «Засада». К месту дислокации военнослужащие подошли на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», доставленных воздушным транспортом.
В ходе спецоперации бойцы спецназа окружили лагерь боевиков, принимая огневое поражение. После группа резерва максимально скрытно и неожиданно для террористов пробралась в лагерь и подавила сопротивление.