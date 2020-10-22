Сотни машин и километры территорий: проверка навыков бойцов РХБЗ по обеззараживанию стартовала под Саратовом
Чтобы провести учения, подразделения совершили 150-ти километровый марш-бросок.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Самая масштабная контрольная проверка мобильного соединения войск РХБЗ стартовала в Саратовской области. Военнослужащим необходимо обеззаразить сотни единиц техники и квадратные километры территорий с использованием новейших машин обработки.
Чтобы провести учения, подразделения совершили 150-ти километровый марш-бросок. С помощью универсальной тепловой машины специальной обработки военнослужащие тщательно очистили поверхности боевой техники, а также установили палатки для дезинфекции личного состава.
Маскировку своего местоположения бойцы обеспечили с помощью дымовых машин. Особенно впечатляюще это выглядит с высоты птичьего полета.