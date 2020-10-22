Тактическая хитрость: в Тверской области прошли крупные учения с участием Ил-76

Известный «транспортник» Ил-76, который обычно используют для переброски десанта, груза и техники, можно использовать и в роли настоящего бомбардировщика.

Несмотря на его размеры, этому воздушному судну любая задача по плечу. Тем более, что в этом есть и тактическая хитрость, так как противник явно не ожидает что пролетающий Ил-76 может сбросить целый град бомб.

Так в Тверской области прошли крупные учения с участием знаменитого «транспортника». Военные летели на Ил-76 на предельно низкой высоте над землей - всего 400 метров. Это позволяло внимательно рассмотреть и танки условного противника, и БМД. Летя на такой низкой высоте, летчикам также приходилось бороться с восходящими потоками воздуха в нелетную погоду.

Штурман - как его называют «мозг самолета» - в окружении бумаг, говорит, по старой привычке, и с помощью мониторов ведет сложные расчеты. В небе некогда, поэтому отвечает коротко. На земле, пока бомбы на крыло подвешивают, он говорит о том, что эти учения словно высшая математика.

Старший воздушный стрелок рассказал, что когда штурман говорит, цель под ними, он начинает сопровождать ее. Самолет движется, и нужно стрелять на опережение, чтобы попадать по противнику.

Вниз с самолета во время учений летели гроздьями сигнальные снаряды - маяки для десантников. Именно они помогали не заблудиться в облаках.

Ил-76 уже полвека в небе, и с конвейеров не сходит. Летчики говорят - мультипрофессионал - в прошлое уйдет еще не скоро. Летает в любую погоду, сесть может даже на лед Антарктиды, при в воздух поднимает на борту до 60 тонн.