Авиация ЦВО вылетела в район посадки «Союза МС-16» в Казахстане

Авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа вылетели в расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Десять вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-12 и один Ан-26 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане, Байконуре и Караганде в расчетный основной район посадки в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган», - говорится в заявлении.

Отмечается, что авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков.

Точные координаты приземлившейся капсулы передадут экипажу самолета Ан-26. Наземные группы поиска и спасения на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» уже дежурят в основном и запасном районах посадки и готовы к немедленным действиям по эвакуации космонавтов.

Всего в поисково-спасательном обеспечении принимают участие 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12, более 20 единиц наземной автомобильной техники, а также около 200 российских военных специалистов.

«Союза МС-16» должен приземлиться в четверг, 22 октября, в 5.55 по московскому времени. С МКС вернутся Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди.