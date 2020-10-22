Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Авиация ЦВО вылетела в район посадки «Союза МС-16» в Казахстане

Иван Линдеманн
05:11 22.10.2020
Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков.
Авиация ЦВО вылетела в район посадки «Союза МС-16» в Казахстане
© Фото: Минобороны России

Авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа вылетели в расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Десять вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-12 и один Ан-26 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане, Байконуре и Караганде в расчетный основной район посадки в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган», - говорится в заявлении.

Отмечается, что авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков.

Точные координаты приземлившейся капсулы передадут экипажу самолета Ан-26. Наземные группы поиска и спасения на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» уже дежурят в основном и запасном районах посадки и готовы к немедленным действиям по эвакуации космонавтов.

Всего в поисково-спасательном обеспечении принимают участие 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12, более 20 единиц наземной автомобильной техники, а также около 200 российских военных специалистов.

«Союза МС-16» должен приземлиться  в четверг, 22 октября, в 5.55 по московскому времени. С МКС вернутся Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:05 Армия
Видео
В медцентре МО РФ в Оренбурге с момента открытия вылечили около 700 пациентов
04:03 В стране и мире
Видео
Жажда знаний: в сирийском Алеппо планируют восстановить 40 школ в начале 2021 года
01:02 В стране и мире
Видео
СМИ опубликовали кадры момента захвата заложников в банке Зугдиди
00:14 В стране и мире
МВД Грузии: в Зугдиди освобождены 43 заложника
22:42 В стране и мире
Видео
«Делаем свою работу»: Габрелянов прокомментировал арест российского журналиста в Азербайджане
Популярное
Популярное
Видео
СМИ опубликовали кадры момента захвата заложников в банке Зугдиди
Ученые впервые отследили генетический механизм возникновения сколиоза
Ученые раскрыли неизвестную ранее ошибку строителей пирамиды в Гизе
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера
Видео
«Матрица» наяву: ученые оценили вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции
СМИ «обнаружили» НЛО над «Зоной 51»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.