Власть огня: кадры учений танкистов с боевыми стрельбами в Подмосковье

В Московской области на полигонах Алабино и Головеньки военнослужащие танковых подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа сдали контрольную проверку за летний период обучения. Каждый танкист должен был продемонстрировать навыки, отработанные в ходе занятий и полевых учений.

Военнослужащие прославленных Кантемировской и Таманской дивизий провели боевые стрельбы штатными снарядами из 125-мм пушек танков Т-80У и Т-72Б3 по мишеням, которые имитировали танки, безоткатные орудия и расчеты РПГ условного противника на расстоянии от 1600 до 2000 метров.

Танкисты также провели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки. В боевых стрельбах приняло участие более 700 танкистов и свыше 300 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.