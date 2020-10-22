Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российские военные врачи в Таджикистане начали амбулаторный прием ветеранов

Тамара Астапенкова
05:18 22.10.2020
Пожилым людям проводят диагностику ультразвукового исследования внутренних органов, электрокардиограмму сердца, компьютерную томографию, рентгенографию.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Таджикистане сотрудники 451-го российского военного госпиталя начали амбулаторный прием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и воинов-интернационалистов, проживающих в республике.

Для углубленного обследования пожилых людей привозят из мест проживания в госпиталь на специальных машинах. Ветераны могут обратиться к таким специалистам, как кардиолог, хирург, отоларинголог, эндокринолог, невролог, рентгенолог, офтальмолог. Пожилым людям проводят диагностику ультразвукового исследования внутренних органов, электрокардиограмму сердца, компьютерную томографию, рентгенографию. При наличии показаний, пациентам предлагается стационарное или амбулаторное лечение.

Ветеранам, проживающим в Таджикистане, диагностика здоровья проводится регулярно в весенние и осенние месяцы. Ранее, в связи с сезонным подъемом простудных заболеваний и пандемией коронавируса, мобильные бригады 451-го военного госпиталя навестили ветеранов по месту их проживания для проведения осмотра и диагностики состояния здоровья.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:05 Армия
Видео
В медцентре МО РФ в Оренбурге с момента открытия вылечили около 700 пациентов
04:03 В стране и мире
Видео
Жажда знаний: в сирийском Алеппо планируют восстановить 40 школ в начале 2021 года
01:02 В стране и мире
Видео
СМИ опубликовали кадры момента захвата заложников в банке Зугдиди
00:14 В стране и мире
МВД Грузии: в Зугдиди освобождены 43 заложника
22:42 В стране и мире
Видео
«Делаем свою работу»: Габрелянов прокомментировал арест российского журналиста в Азербайджане
Популярное
Популярное
Видео
СМИ опубликовали кадры момента захвата заложников в банке Зугдиди
Ученые впервые отследили генетический механизм возникновения сколиоза
Ученые раскрыли неизвестную ранее ошибку строителей пирамиды в Гизе
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера
Видео
«Матрица» наяву: ученые оценили вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции
СМИ «обнаружили» НЛО над «Зоной 51»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.