Российские военные врачи в Таджикистане начали амбулаторный прием ветеранов

В Таджикистане сотрудники 451-го российского военного госпиталя начали амбулаторный прием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и воинов-интернационалистов, проживающих в республике.

Для углубленного обследования пожилых людей привозят из мест проживания в госпиталь на специальных машинах. Ветераны могут обратиться к таким специалистам, как кардиолог, хирург, отоларинголог, эндокринолог, невролог, рентгенолог, офтальмолог. Пожилым людям проводят диагностику ультразвукового исследования внутренних органов, электрокардиограмму сердца, компьютерную томографию, рентгенографию. При наличии показаний, пациентам предлагается стационарное или амбулаторное лечение.

Ветеранам, проживающим в Таджикистане, диагностика здоровья проводится регулярно в весенние и осенние месяцы. Ранее, в связи с сезонным подъемом простудных заболеваний и пандемией коронавируса, мобильные бригады 451-го военного госпиталя навестили ветеранов по месту их проживания для проведения осмотра и диагностики состояния здоровья.