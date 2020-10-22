В медцентре МО РФ в Оренбурге с момента открытия вылечили около 700 пациентов

С момента открытия, 25 мая 2020 года, в многофункциональном медицинском центре министерства обороны России в Оренбурге вылечились уже около 700 пациентов. Это не только военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры, но и гражданское население, рассказал начальник Оренбургского филиала военного госпиталя подполковник Андрей Степанов.

«Медцентр является принципиально новым видом медицинского учреждения, в котором реализованы самые современные и перспективные решения, практически полностью исключающие вероятность инфицирования персонала, и, что самое важное, одних пациентов от других», - добавил он.

Отмечается, что медцентр состоит из двух инфекционных отделений, а также приемного, реанимационного, диагностического и дезинфекционного отделений. Вся сточная и дождевая вода с территории поступает в канализационную сеть только после полного обеззараживания. Передача инфекции от пациента к персоналу исключена, так как специальная система вентиляции предусматривает обеззараживание воздуха и исключает поступление воздуха из бокса в коридор и на улицу даже при открытых дверях. Врачи общаются с пациентами через специальные голосовые помощники, которые установлены возле каждой койки.

Диагностическое отделение оборудовано современным аппаратом КТ, УЗИ, аппаратом ПЦР-диагностики, другим оборудованием, позволяющим проводить диагностические исследования пациентам на самом современном уровне. Кроме того, центр оснащен передвижным медицинским оборудованием. В больнице оборудована полноценная операционная, что позволяет оперативно оказывать при необходимости хирургическую помощь пациентам.