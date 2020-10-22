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В Самаре похоронили ветерана, который весной 1945 года на танке прорвался к Рейхстагу

Роман Захаров
22:49 22.10.2020
Воинские почести при погребении отдал почетный эскорт Самарского гарнизона.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Самаре у мемориала «Аллея Славы» с воинскими почестями похоронили Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина, который 1 мая 1945 года на танке прорвался к зданию Рейсхтага в Берлине.

Воинские почести при погребении отдал почетный эскорт Самарского гарнизона. Военный оркестр исполнил Гимн Российской Федерации, салютное подразделение осуществило три выстрела из автоматов АК-74М, взвод почетного караула прошел торжественным маршем перед могилой Героя.

Владимир Иванович Чудайкин скончался 20 октября из-за обострения хронических заболеваний. Он был последним живым Героем СССР 3-й ударной армии, бойцы которой водрузили знамя Победы над Рейхстагом. Первого мая 1945 года в составе штурмовой группы его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к зданию Рейхстага. Несмотря на ранение, старшина Чудайкин остался в строю и огнем танкового орудия продолжал поддерживать пехоту, штурмовавшую оплот фашисткой Германии.

После окончания войны Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных силах СССР, а затем устроился на Куйбышевский металлургический завод, где проработал почти 40 лет. Двадцать четвертого февраля 2020 года Чудайкину исполнилось 95 лет.

В связи со смертью Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина командование Центрального военного округа (ЦВО) и дислоцированное в Самарской области управление 2-й гвардейской общевойсковой армии выразило глубокие слова соболезнования.

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