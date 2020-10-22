Путин заявил, что сокращений оборонных расходов не планируется

Никаких сокращений оборонного бюджета в России не планируется. В этом участников дискуссионного клуба «Валдай» заверил президент Владимир Путин.

Главу государства попросили прокомментировать инициативы Минфина по оптимизации оборонного бюджета. Ведомство предложило увеличить выслугу лет, сократить траты на довольствие и обмундирование военнослужащих, ужесточить правила получения военной ипотеки, сократить численность войск и многое другое.

«Никаких решений у нас не планируется. Мы не планируем ни сокращений, ни увеличения сроков. Это просто одно из предложений Минфина, которое до меня даже не дошло. Это дискуссии правительственных ведомств между собой. При принятии окончательного решения я буду исходить из ситуации в экономике. В практическом плане это не обсуждается», - заверил Владимир Путин.

Президент принимает участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» каждый год. В этот раз он общался с участниками по видеосвязи.

В этом году XVII ежегодное заседание «Валдая» проходит с 20 по 22 октября в Москве. Тема - «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». На мероприятие приглашены свыше 150 участников со всего мира.