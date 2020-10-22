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Российские военные врачи выработали стандарт диагностики и лечения коронавируса

Андрей Аркадьев
14:25 22.10.2020
Он включает в себя в том числе методику применения антиковидной плазмы.
Российские военные врачи выработали стандарт диагностики и лечения коронавируса
© Фото: Минобороны России

Военные врачи разработали стандарт диагностики и лечения коронавирусной инфекции, который включает в том числе методику применения антиковидной плазмы, доложил в четверг министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин.

«С целью совершенствования подходов в лечении пациентов с COVID-19 заместителем министра обороны РФ Тимур Ивановым 14 октября утвержден стандарт диагностики и лечения COVID-19 с учетом отечественного и мирового опыта лечения данного заболевания, а также использования и применения методик антиковидной плазмы как пациентов, перенесших COVID-19, так и вакцинированных лиц от новой коронавирусной инфекции, которым в настоящий момент нет аналогов в мировой практике», - сказал Тришкин.

Он также сообщил, что благодаря существующему алгоритму оказания медицинской помощи силами специализированных бригад выполнено более 50 санитарно-авиационных эвакуаций военнослужащих в тяжелом состоянии с новой коронавирусной инфекцией, что обеспечило своевременное оказание им специализированной медицинской помощи.

В свою очередь врио начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Сергей Бунин сообщил, что применение иммунной плазмы показало высокие результаты при лечении коронавирусной инфекции. По его словам, новые разработки и методики внедряются в программы подготовки специалистов медицинской службы.

Ранее сообщалось, что в медицинском центре Минобороны России в Оренбурге вылечились уже около 700 пациентов. Причем это не только военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры, но и гражданское население.

Диагностическое отделение оборудовано современным аппаратом КТ, УЗИ, аппаратом ПЦР-диагностики, другим оборудованием, позволяющим проводить диагностические исследования пациентам на самом современном уровне.

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