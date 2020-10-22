Армия Шойгу поручил дооснастить военные медицинские самолеты оборудованием для диагностики коронавируса Андрей Аркадьев Оборудование должно комплектоваться в универсальные контейнеры, которые могут брать на борт самолеты военно-транспортной авиации. © Фото: Минобороны России Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил дооснастить военно-транспортные самолеты специальных аэромобильных медицинских подразделений комплексами диагностики, включая компьютерную томографию, для оказания помощи в любой точке России. «Самолеты с квалифицированными группами медицинских работников должны быть оснащены мобильным диагностическим оборудованием, позволяющим проводить как экспресс-анализы на коронавирусную инфекцию, так и полный комплекс обследований, включая компьютерную томографию», - сказал Шойгу на совещании, посвященном мерам предупреждения распространения коронавируса. Он подчеркнул, что такие аэромобильные подразделения смогут оказывать диагностическую и лечебную помощь в любой точке России. По его словам, оборудование должно комплектоваться в универсальные контейнеры, которые могут брать на борт самолеты военно-транспортной авиации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика