Войска РХБЗ продезинфицировали более 400 тысяч объектов

Российские войска радиационной, химической и биологической защиты продезинфицировали почти 400 тысяч объектов площадью более 60 миллионов квадратных метров, сообщил в четверг начальник войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«На сегодняшний день обработано почти 400 тысяч объектов площадью более 60 миллионов квадратных метров», - сказал он на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в Вооруженных силах РФ.

Он отметил, что помимо дезинфекции мест пребывания военных войска РХБЗ оказывают помощь предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

«Обеспечено проведение дезинфекционных мероприятий на пунктах призыва и в военно-учебных заведениях», - добавил Кириллов.

Дезинфекция воздушных судов и грузов, прибывающих из эпидемически неблагополучных районов, проводится и на аэродромах Воздушно-космических сил.

Всего обработано 752 воздушных судна и более 1 800 тонн различных грузов. По международному договору «Открытое небо» обеспечена деятельность инспекционных групп в десяти иностранных государствах, уточнил Кириллов.