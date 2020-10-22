Шойгу: более тысячи военных специалистов работают в медцентре в подмосковном парке «Патриот»

Около 1,2 тысячи медицинских специалистов работают во временном медицинском центре на 1 420 мест, размещенном в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» в Московской области. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании, посвященном мерам против распространения коронавируса в Вооруженных силах РФ.

«В интересах Московской области на фондах конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" сформирован временный центр на 1 420 коек, где работают 1 200 военных медицинских специалистов. Сейчас там проходят курс лечения более 500 пациентов», - сказал глава военного ведомства.

Напомним, в мае на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным Шойгу сообщил, что на фондах конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке создан временный центр для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Медицинское учреждение помогло снизить нагрузку на другие больницы региона.