Армия Шойгу поручил развернуть госпиталь для больных коронавирусом в Цхинвале Андрей Аркадьев Ранее Южная Осетия обратилась к России с просьбой обустроить в стране госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил оперативно развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Указания об отправке госпиталя для оказания помощи в лечении местного населения от новой коронавирусной инфекции даны по решению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. «По обращению Южной Осетии Верховным главнокомандующим принято решение о развертывании в Цхинвале мобильного госпиталя. Прошу приступить в этой работе сегодня», - сказал Шойгу на совещании, посвященном мерам предупреждения распространения коронавируса. Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки развернуть госпиталь в Южной Осетии. Ранее по поручению президента Анатолия Бибилова Минобороны Южной Осетии направило письмо в Министерство обороны РФ с просьбой о направлении в республику военно-полевого госпиталя на 150 коек с командированием профильных специалистов и обеспечением соответствующим медицинским имуществом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика