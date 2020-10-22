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Шойгу поручил развернуть госпиталь для больных коронавирусом в Цхинвале

Андрей Аркадьев
11:32 22.10.2020
Ранее Южная Осетия обратилась к России с просьбой обустроить в стране госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил оперативно развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Указания об отправке госпиталя для оказания помощи в лечении местного населения от новой коронавирусной инфекции даны по решению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина.

«По обращению Южной Осетии Верховным главнокомандующим принято решение о развертывании в Цхинвале мобильного госпиталя. Прошу приступить в этой работе сегодня», - сказал Шойгу на совещании, посвященном мерам предупреждения распространения коронавируса.

Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки развернуть госпиталь в Южной Осетии.

Ранее по поручению президента Анатолия Бибилова Минобороны Южной Осетии направило письмо в Министерство обороны РФ с просьбой о направлении в республику военно-полевого госпиталя на 150 коек с командированием профильных специалистов и обеспечением соответствующим медицинским имуществом.

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