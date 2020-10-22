Шойгу рассказал о мерах против коронавируса в военных учебных заведениях

Минобороны принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности учебного процесса в военных учебных заведениях в связи с обострением ситуации с коронавирусом в регионах. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании, посвященном мерам предупреждения распространения коронавируса.

«Еще одним важным вопросом остается обеспечение в высших и довузовских учебных заведениях Минобороны России. Во всех учебных заведениях введены ограничительные меры по выходу за пределы военных городков, отменены увольнения и командировки. Организованы ежедневные медицинские осмотры курсантов и воспитанников», - сказал Шойгу.

В сентябре министр отметил, что прошедший учебный год стал серьезным испытанием на прочность для всей системы образования страны, но учебные заведения Министерства обороны с честью выдержали проверку в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

В августе замминистра обороны РФ Николай Панков рассказал «Звезде» об образовании в военных вузах в период пандемии. Он отметил, что в Минобороны давно занялись цифровизацией образования, что помогло организовать учебный процесс, как в довузовских заведениях, так и высшего профессионального образования.