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Шойгу рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в ВС РФ

Андрей Аркадьев
10:45 22.10.2020
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах полностью контролируется.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Министерстве обороны проводится комплекс профилактических мероприятий по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах полностью контролируется. Во всех воинских частях и организациях проводятся барьерные медицинские осмотры прибывающих лиц. Сформирован необходимый запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Развернуто 33 специализированные лаборатории для ПЦР-исследования личного состава на коронавирусную инфекцию», - сказал министр.

При проявлении малейших простудных симптомов личный состав переводится на карантинный режим и находится под постоянным медицинским наблюдением. Ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия в местах жизнедеятельности личного состава, ведется превентивное тестирование для определения возбудителя коронавирусной инфекции, добавил Шойгу.

По словам главы ведомства, строгое выполнение комплекса мероприятий позволяет контролировать санитарную обстановку в войсках, а также существенно снизить уровень сезонной заболеваемости.

«Отдельно хочу остановиться на призывной кампании "Осень-2020". Подчеркну, что она проходит в условиях соблюдения ограничительных мер, которые позволили нам не допустить распространения коронавирусной инфекции в ходе весеннего призыва», - отметил Шойгу.

Все призывники, отправляемые в войска, проходят тестирование. По прибытии к местам прохождения службы с ними проводится полный комплекс карантинных мероприятий в течение двух недель. Все военнослужащие, отслужившие установленные сроки, перед убытием к местам проживания проходят медицинский контроль.

Также Шойгу рассказал об организации учебного процесса в высших и довузовских учебных заведениях Минобороны России.

«Во всех учебных заведениях введены ограничительные меры по выходу за пределы военных городков, отменены увольнения и командировки. Организованы ежедневные медицинские осмотры курсантов и воспитанников. Учебный процесс проходит с использованием средств дистанционного обучения. Офицеры-воспитатели довузовских учреждений постоянно находятся со своими воспитанниками. Осенние каникулярные отпуска с учетом эпидемиологической обстановки в регионах страны будут совмещены с зимними отпусками», - подчеркнул глава ведомства.

Шойгу добавил, что Министерство обороны активно помогает субъектам Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня около 50% коечного фонда, предназначенного для лечения коронавирусной инфекции, задействовано в лечении пациентов из числа гражданского населения.

«На сегодня медицинскую помощь получили более девяти с половиной тысяч человек. В многофункциональных медицинских центрах прошло лечение более тысячи пациентов», - напомнил министр.

В Московской области на фондах конгрессно-выставочного центра «Патриот» сформирован временный центр на 1 420 коек, где работают 1 200 военных медицинских специалистов. Сейчас там проходят курс лечения более 500 пациентов, рассказал Шойгу.

Он также напомнил, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего в Республике Абхазия развернут многопрофильный мобильный госпиталь на 100 мест для оказания медицинской помощи местным жителям.

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