Саперы морской пехоты Северного флота утилизировали немецкую торпеду и артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны
Была утилизирована семиметровая парогазовая немецкая торпеда G-7A калибра 533 мм.
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В Мурманской области саперы морской пехоты Северного флота обезвредили и уничтожили немецкую торпеду и артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.
Боеприпасы обнаружили на побережье Баренцева моря в районе полуострова Средний местные рыбаки. Они вызвали на место специалистов, которые подорвали снаряды.
Прогремели два мощных взрыва. Причем семиметровую торпеду G-7A калибра 533 мм подорвали с помощью противотанковой мины, которую установил сапер-водолаз. Она находилась на глубине трех метров.