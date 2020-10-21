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Куклы-приманки и дымовые завесы: как стрелки ВВО поучаствовали в «снайперских дуэлях»

Мария Герман
08:18 21.10.2020
Главная цель «дуэли» – обнаружить противника, не раскрыв себя.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие Восточного военного округа в совершенстве овладели приемами для обнаружения вражеских снайперов и секретами маскировки. В округе проходят маневры по итогам летнего периода.

Одним из испытаний стала «снайперская дуэль» – противостояние двух профессиональных стрелков. Выполняется она на любой местности, будь то лес, горы или равнины – для каждой есть свои хитрости и своя маскировка.

Главная цель дуэли – обнаружить противника, не раскрыв себя. Чтобы запутать друг друга, снайперы могут применять различные приемы, такие как дымовые завесы и отражающие зеркала, сооружение ложных позиций и даже использование кукол-приманок.

Помимо этого, стрелки учатся уничтожать авианаводчиков и артиллерийских корректировщиков, скрытно передвигаться по пересеченной местности, стрелять на большие дальности в сложных погодных условиях и владеть современным вооружением, таким как дальнобойные снайперские комплексы АСВК и модернизированные версии снайперской винтовки Драгунова СВД.

«Военнослужащие показали свое мастерство во владении орудием и точности стрельбы. Отдельные военнослужащие, сдавшие проверку на отлично, будут в дальнейшем принимать участие в различного рода соревнованиях среди разведывательных подразделений», – рассказал командир подразделения Игорь Огорев.

Новые занятия и цели для снайперов обусловлены возросшей ролью названных специалистов в современных войнах и вооруженных конфликтах.

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