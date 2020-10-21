«Снизит боевой потенциал»: эксперт объяснил, почему опасно сокращать службу тыла

В условиях усиливающейся военной напряженности в мире инициатива Минфина о сокращении Вооруженных сил РФ несет серьезную угрозу для безопасности страны. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Инициативы Минфина, если они будут реализованы… снизят боевой потенциал наши Вооруженных сил. И в условиях, когда во всем мире усиливается военная напряженность, когда в особенности усиливается военная напряженность у границ Российской Федерации… это сформирует серьезную угрозу безопасности России в целом», – сказал он.

Сокращение штатного состава на 100 тысяч человек нанесет ущерб обороноспособности, так как между тыловыми и боевыми задачами «грань очень призрачна», отметил собеседник.

«Сегодня этот офицер преподаватель, завтра он может быть направлен в войсковые части для выполнения боевых задач… Разговоры о том, что можно сократить службу тыла, перевести ее на гражданку – военных медиков перевести на гражданку, юристов, приведут к тому, что система тылового обеспечения Вооруженных сил будет существенно ослаблена. В современных условиях значение тыла очень велико… поскольку техника стала намного сложнее, требует намного большего обеспечения», – пояснил Сивков.

В Минфине ранее подготовили новые инициативы по оптимизации бюджета. В частности, речь шла о сокращении численности войск на десять процентов, то есть примерно на сто тысяч человек. Это и другие предложения были направлены в Совет безопасности РФ.

В Минобороны заявили о неприемлемости подобных идей. В оборонном ведомстве, в частности, подчеркнули, что численность и структура Вооруженных сил определена исходя из комплекса задач по обеспечению безопасности государства.