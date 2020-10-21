Дела государственной важности: в Мурманск из экспедиции вернулся «Академик Лазарев»

В Мурманск из экспедиции по Северному Ледовитому океану вернулось исследовательское судно «Академик Лазарев».

На его борту находятся научные данные, значение которых трудно переоценить. За короткую арктическую навигацию судно провело огромный комплекс геофизических исследований. Они, без преувеличения, государственной важности. Их результаты позволят поставить точку в спорах о праве нашей страны распоряжаться миллионами километров океанического дна.

Ранее судно «Академик Лазарев» провело комплексные географические исследования в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. В частности, в рамках данного проекта судно выполнило 2D сейсморазведку и гравимагниторазведку общим объемом более 5500 погонных километров.