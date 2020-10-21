Корабли ВМФ РФ под Тартусом: кадры учений российских моряков в Сирии

В Средиземном море в районе пункта базирования ВМФ РФ в сирийском Тартусе прошли учения по обеспечению спокойного прохода гражданских судов и ведению борьбы за живучесть.

Из пункта базирования Тартус в Средиземное море вышел большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». По сценарию маневров, торговое судно было атаковано «вражеской» субмариной. Перед экипажем корабля была поставлена задача найти и уничтожить подводную лодку условного противника.

В нескольких километрах от побережья, в районе сирийского порта Баниас с палубы корабля поднялся вертолет Ка-27. Экипаж может не только видеть, но и «слушать» море. На борту - целый комплекс радиоэлектронных систем для обнаружения подлодок даже на большой глубине.

Облетев акваторию, вертолет обнаружил подводную цель и передал сообщение на мостик «Вице-адмирала Кулакова». Командир корабля принял решение атаковать субмарину условного противника реактивными глубинными бомбами.

Вероятно, что подводная лодка действовала не одна. Задача всех кораблей группировки, участвующих в операции, отслеживать обстановку на глубине и поверхности, и создать безопасный район для прохода торговых судов.

«В ходе первого этапа большой противолодочный корабль “Вице-адмирал Кулаков” осуществил конвоирование танкера “Академик Пашин” в ходе которого взаимодействии с авиацией ВКС России были отработаны вопросы противовоздушной, противокорабельной, противолодочной обороны, а также ведение борьбы за живучесть», - рассказал врио командира оперативного командования Павел Просеков.

По легенде учений, появилась еще одна опасность - группа боевых пловцов, которую могли забросить на подводной лодке. Чтобы обезвредить условных диверсантов район вокруг кораблей забрасывают гранатами.

По итогам учений - российский танкер смог добраться до порта назначения. Силы условного противника уничтожены, а корабли ВМФ России продолжают нести боевое дежурство, оставаясь гарантом безопасности мирного судоходства в восточной части Средиземного моря.