На малых высотах в горах: кадры учений российских летчиков в Таджикистане

В районе полигона Ляур в Таджикистане экипажи авиационной группы 201-й военной базы РФ в ходе летно-тактических учений обеспечили огневую поддержку с воздуха наступающим мотострелковым подразделениям.

Экипажами ударных вертолетов Ми-24 была проведена воздушная разведка местности. Они обеспечили безопасное движение колонн боевой техники. Вертолетчиками были отработаны противозасадные действия, а также порядок взаимодействия с пунктами управления и авианаводчиками. Летчики выполнили авиационное обеспечение маневров батальонной тактической группы, блокировав и нанеся ракетный удар по основным наземным силам условного противника.

В ходе учений были отработаны полеты на предельно малых высотах. Это позволяет наиболее эффективно применять армейскую авиацию в горной местности и противодействовать условным незаконным вооруженным формированиям, которые имеют на вооружении переносные зенитные ракетные комплексы.

Двухдневные летно-тактические учения состоялись в рамках контрольной проверки подразделений военной базы. К маневрам были привлечены около 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц вооружения, военной техники.