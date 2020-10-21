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Начальник Военно-морского политехнического института вступил в должность

Андрей Аркадьев
16:30 21.10.2020
В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» состоялась церемония представления личному составу нового начальника этого учебного заведения.
Начальник Военно-морского политехнического института вступил в должность
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В городе Пушкин состоялся торжественный ритуал вступления в должность начальника Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» капитана 1-го ранга Андрея Клименко. Капитан 1-го ранга Андрей Клименко - выпускник Тихоокеанского высшего военно-морского училища по специальности «радиотехническое вооружение надводных кораблей». С 2016 года и до настоящего времени проходил службу в должности командира соединения надводных кораблей Северного флота.

Нового руководителя представил личному составу и профессорско-преподавательскому составу заместитель начальника Военного учебно-научного центра ВМФ России ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» по учебной и научной работе контр-адмирал Александр Карпов.  В своем обращении к офицерам, преподавателям и курсантам он отметил, что на сегодняшний момент Военно-морской политехнический институт является передовым среди вузов Военно-морского флота, и этого результата командование и коллектив института добились за последний год.

«Новый начальник института имеет богатейший опыт службы на современных кораблях Военно-морского флота России, и этот опыт поможет ему приумножить достижения института, воспитать новое поколение офицеров!» - сказал контр-адмирал Александр Карпов.

Слова благодарности за службу и проявленные при исполнении должностных обязанностей целеустремленность, ответственность и профессионализм прозвучали в адрес предыдущего начальника - капитана 1-го ранга Ильяса Шигапова, который продолжит службу в Главном командовании ВМФ.

Накануне церемонии начальник Военного учебно-научного центра ВМФ России вице-адмирал Виктор Соколов представил нового начальника Военно-морского политехнического института руководящему составу ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и поставил задачи капитану 1-го ранга Андрею Клименко на перспективу в деле воспитания инженерных кадров для Военно-морского флота. Он также передал новому начальнику ВМПИ наказ главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова «всемерно совершенствовать процесс подготовки офицеров для ВМФ России с учетом активного оснащения флота».

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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