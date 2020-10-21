МиГ-31 и Су-35 перехватили бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем

Российские истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа перехватили два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», - говорится в сообщении.

Экипажи российских самолетов сопроводили американские стратегические бомбардировщики над акваторией Берингова моря.

После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром.

Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.