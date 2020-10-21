Экипаж «Великого Новгорода» прошел проверку качества допуска к выходу в море

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» проверили на допуск к выходу в море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Были проведены учения по борьбе за живучесть и управлению субмариной при аварийном и штатном погружении на различные глубины. Также отработаны действия при всплытии и покладке подлодки на грунт. Личный состав был допущен к выходу в море.

В рамках предстоящего планового выхода в море экипаж «Великого Новгорода» проведет учения с участием экипажей противолодочных вертолетов и противолодочных кораблей.

«Великий Новгород» - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Лодка заложена на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.