Уничтожить заразу: отряд РХБЗ приступил к борьбе с коронавирусом в Абхазии

Специалисты подразделений РХБ защиты, которые помогают Абхазии в борьбе с коронавирусом, приступили к дезинфекции города Сухум. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Военнослужащие обрабатывают специальными растворами улицы и здания города. Дезинфицирующие средства распыляются на дороги и фасады домов.

В работах задействованы мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

В первый день военнослужащие планируют обеззаразить свыше 50 тысяч квадратных метров территории.

Авторазливочная станция АРС-14 предназначена для транспортировки специально подготовленных жидкостей, обеспечивающих работу комплексов химической, радиационной и биологической защиты. Используется для полной дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения, боевой техники, транспорта и местности.