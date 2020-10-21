Домой, к родным берегам: арктическая группировка СФ вернулась в Североморск из дальнего похода

Арктическая группировка Северного флота вернулась из дальнего похода. К родным берегам моряки причалили спустя два с половиной месяца. За это время они охватили географию от самых западных и северных рубежей нашей страны до восточных, провели десятки учений на море и на суше.

В Североморске встретили большой десантный корабль «Кондопога». Встреча прошла по всем флотским традициям - под звуки оркестра, с вручением жареного поросенка экипажу БДК. Командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравил североморцев с окончанием дальнего похода и возвращением домой, в родную базу.

Все поставленные задачи во время арктического похода большой десантный корабль выполнил успешно. Всего в походе, который начался 5 августа, в разное время принимали участие до восьми кораблей Северного флота. Арктическая группировка за два с половиной месяца прошла более восьми тысяч морских миль по Северному морскому пути до Берингова моря и обратно, проведя ряд учений как на суше, так и на море.

Самые яркие учения состоялись на полуострове Таймыр, где надо было обезвредить условных террористов, которые захватили плацдарм, и обеспечить высадку техники морского десанта. Была задействована авиация, стреляли БПК «Североморск» и БДК «Кондопога». Вертолетами Ка-27 были переброшены подразделения морской пехоты, которые завершили эту операцию, показав хорошую боевую выучку.