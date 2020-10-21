Армия Бесперебойное соединение: в Подмосковье прошли учения военных связистов Андрей Аркадьев Маневры прошли в 14-м Главном центре связи Генерального штаба ВС РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Подмосковные связисты, которые накануне, 20 октября, отметили профессиональный праздник, провели учения с применением новейшей техники. Маневры прошли в 14-м Главном центре связи Генерального штаба ВС РФ. Военнослужащие молниеносно развернули систему, установили антенны и наладили высокоточное и бесперебойное соединение. Военнослужащие-связисты успешно решают задачи более чем на 80 объектах связи Минобороны, а также оказывают помощь при возникновении критических ситуаций природного и техногенного характера, например, при ликвидации последствий на реке Бурее и при локализации пожаров в Красноярском крае. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика