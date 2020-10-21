Оборона «Тополь-М» и «Ярсов» от «диверсантов»: кадры финала масштабных учений РВСН под Иваново

В Ивановской области завершается масштабное командно-штабное учение Ракетных войск стратегического назначения, которое проводится в рамках контрольной комплексной проверки командующим Владимирским объединением РВСН.

В министерстве обороны России заявили, что в ходе маневров автономные пусковые установки ПГРК «Тополь-М» и «Ярс» Тейковского ракетного соединения совершали интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.

«Стратегические ракетчики отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - говорится в сообщении МО.

На финальном этапе в позиционном районе ракетного полка беспилотные летательные аппараты обнаружили диверсионно-разведывательное формирование. На одной из дорог «диверсанты» сумели заложить фугас, который останавливает колонну сопровождения.

«Бойцы подразделения охраны и разведки моментально покинули машины, рассредоточились и вступили в бой», - отметили в Минобороны.

Задача - не подпустить ДРГ к ракетным комплексам. Пока одни связывали нападающих огнем, другая группа зашла с фланга. Во время стремительной атаки все «диверсанты» были нейтрализованы, и колонна продолжила движение.

«Колонна ПГРК «Ярс» во время совершения марша преодолела условно зараженный участок местности. По замыслу учения, «диверсанты» использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям», - добавили в ведомстве.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок.

Всего в командно-штабном учении с Тейковским ракетным соединением задействованы более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники РВСН.