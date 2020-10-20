В Крыму молодые летчики выполнили сложный элемент пилотажа на Су-27СМ: видео

В Крыму молодые летчики истребительного авиаполка выполнили один из наиболее сложных элементов пилотажа во время тренировок.

Зрелищный маневр называется «прерванный заход на посадку». Это первые полеты офицеров без инструктора после получения ими соответствующего допуска. В ходе маневра экипаж должен максимально приблизиться, почти коснуться земли.

Для тренировок летчики использовали многоцелевые истребители Су-27СМ и учебно-боевые истребители Су-27. Также они отработали и другие элементы пилотажа под наблюдением опытных летчиков-инструкторов.