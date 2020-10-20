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Тактическая стрельба и перехват «разведчика»: кадры контрольной проверки войск ВВО

Мария Герман
06:59 20.10.2020
В Бурятии военные связисты совершили марш и предотвратили «диверсию» в свой профессиональный праздник.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные связисты отмечают свой профессиональный праздник. Уже
101 год они отвечают за скорость передачи данных и принятия решений, как в мирное, так и в военное время. Праздничный день военнослужащие встречают на боевом посту – в разных регионах проходят тренировки и полевые выходы. Так, в Восточном военном округе идет контрольная проверка по итогам учебного года.

В Бурятии связисты совершили марш в отдаленный район и развернули узел связи передового пункта управления армии, на котором организовали защищенную спутниковую связь. Но «диверсанты» пытались помешать выполнению задачи и организовали засаду. Военнослужащие открыли огонь из своих бронеавтомобилей и подавили нападение, но условный противник, отступая, применил отравляющие вещества. Военные связисты применили индивидуальные средства защиты и без потерь добрались до нужного места.

Контрольная проверка проходит по всему военному округу. В Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае военнослужащие выполнили упражнения по армейской тактической стрельбе – новому виду подготовки. Стрелки должны были показать навыки ведения городского боя, стрельбы из неудобных положений, быстрой перезарядки оружия и определения целей. Главными критериями оценки упражнения были затраченное время и точность поражения мишеней. На данный момент успешно поражено около двух тысяч. Разрабатывается идея включить эту дисциплину в новый конкурс Армейских игр.

Условного нарушителя границы перехватили и летчики морской авиации ТОФ. Летчики визуально обнаружили самолет и по радиосвязи выдвинули требование следовать с ними на аэродром Елизово. Нарушитель попытался не выполнить требования, но после выполнения сближения на критически малое расстояние был вынужден подчиниться. Перехват выполнили экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ, которые несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных рубежей России на северо-востоке. В этом году они не единожды поднимались в воздух на сопровождение иностранных самолетов-разведчиков.

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