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Огненный росчерк: кадры стрельбы «Бастиона» на острове Земля Александры

Тамара Астапенкова
06:00 20.10.2020
С острова Земля Александры ракетная стрельба БРК «Бастион» была выполнена впервые в рамках плановых мероприятий боевой и оперативной подготовки Северного флота.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На военной базе Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа личный состав берегового ракетного комплекса «Бастион» тактической группы Северного флота выполнил стрельбу крылатой ракетой по морской цели.

Судно-мишень было установлено в Баренцевом море на расстоянии около 200 километров от точки пуска. Цель была успешно поражена противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

С острова Земля Александры ракетная стрельба БРК «Бастион» была выполнена впервые в рамках плановых мероприятий боевой и оперативной подготовки Северного флота за летний период обучения.

Безопасность в проведении стрельбы и закрытие морского района обеспечили корабли и суда арктической группировки Северного флота, выполняющие задачи похода в Баренцевом море возле архипелага Земля Франца-Иосифа.

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