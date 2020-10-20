Огненный росчерк: кадры стрельбы «Бастиона» на острове Земля Александры

На военной базе Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа личный состав берегового ракетного комплекса «Бастион» тактической группы Северного флота выполнил стрельбу крылатой ракетой по морской цели.

Судно-мишень было установлено в Баренцевом море на расстоянии около 200 километров от точки пуска. Цель была успешно поражена противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

С острова Земля Александры ракетная стрельба БРК «Бастион» была выполнена впервые в рамках плановых мероприятий боевой и оперативной подготовки Северного флота за летний период обучения.

Безопасность в проведении стрельбы и закрытие морского района обеспечили корабли и суда арктической группировки Северного флота, выполняющие задачи похода в Баренцевом море возле архипелага Земля Франца-Иосифа.