В Усолье-Сибирском отряд Минобороны возвел 260 водяных завес для борьбы с пылевыми облаками

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области сводный отряд Минобороны поставил более 260 высотных водяных завес с начала проведения работ по демонтажу цеха ртутного электролиза в рамках мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпрома».

Военнослужащими была использована универсальная тепловая машина УТМ-80М, которая обеспечивала непрерывную работу на пути распространения токсичных пылевых облаков, высота которых может достигать до 20 метров. Военнослужащие расчетов АРС-14КМ проводили проливку железобетонных конструкций непосредственно у земли во время работы тяжелой техники.

Специалистами при помощи газоанализатора ртути РА-915М ежедневно проводится химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки. За все время проведения работ, сотрудники Федерального экологического оператора демонтировали более половины здания цеха ртутного электролиза.

Сводный отряд Минобороны РФ прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполняет задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, отбирает пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.