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День военного связиста: как встречают профессиональный праздник на авиабазе Хмеймим

Алексей Алексеев
04:10 20.10.2020
На вооружении связистов в Сирии самые современные технологии: мобильные спутниковые станции, закрытая военная сеть и аппаратура для шифрования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня, 20 октября, исполняется 101 год со дня образования войск связи. Те, кто отвечают за бесперебойную коммуникацию всех родов войск, свой профессиональный праздник отмечают на посту. Не исключение и батальон связи авиабазы Хмеймим.
 
На вооружении связистов в Сирии самые современные технологии: мобильные спутниковые станции, закрытая военная сеть и аппаратура для шифрования. А еще они помогают услышать родной голос из России. Каждый военнослужащий может позвонить домой в свободное время.

Батальон связи выполнял и нетривиальные задачи. Когда были организованы гуманитарные коридоры, за операцией по выходу беженцев с подконтрольных боевикам территорий наблюдали в Москве с помощью организованных видеотрансляций.

«На авиабазе Хмеймим батальон связи обеспечивает всеми видами связи командование группировки. Обеспечивает связь с нижестоящими подразделениями подчиненными, а также связь с командующим войсками. У нас рядом с батальоном связи установлены две телефонные будки, где каждый военнослужащий может подойти и переговорить с домом», - рассказал командир роты связи Вячеслав Таракановский.

По словам Таракановского, на авиабазе разворачиваются четыре комплекса связи: МК ВТР и МК СП, а также две переносные спутниковые радиостанции. Мобильный комплекс ВТР предназначен для видеоконференций. 

Ранее стало известно, что на боевом посту в подмосковной Власихе встречают свой профессиональный праздник и военные связисты Ракетных войск стратегического назначения.

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