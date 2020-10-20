День военного связиста: как встречают профессиональный праздник на авиабазе Хмеймим

Сегодня, 20 октября, исполняется 101 год со дня образования войск связи. Те, кто отвечают за бесперебойную коммуникацию всех родов войск, свой профессиональный праздник отмечают на посту. Не исключение и батальон связи авиабазы Хмеймим.



На вооружении связистов в Сирии самые современные технологии: мобильные спутниковые станции, закрытая военная сеть и аппаратура для шифрования. А еще они помогают услышать родной голос из России. Каждый военнослужащий может позвонить домой в свободное время.

Батальон связи выполнял и нетривиальные задачи. Когда были организованы гуманитарные коридоры, за операцией по выходу беженцев с подконтрольных боевикам территорий наблюдали в Москве с помощью организованных видеотрансляций.

«На авиабазе Хмеймим батальон связи обеспечивает всеми видами связи командование группировки. Обеспечивает связь с нижестоящими подразделениями подчиненными, а также связь с командующим войсками. У нас рядом с батальоном связи установлены две телефонные будки, где каждый военнослужащий может подойти и переговорить с домом», - рассказал командир роты связи Вячеслав Таракановский.

По словам Таракановского, на авиабазе разворачиваются четыре комплекса связи: МК ВТР и МК СП, а также две переносные спутниковые радиостанции. Мобильный комплекс ВТР предназначен для видеоконференций.

Ранее стало известно, что на боевом посту в подмосковной Власихе встречают свой профессиональный праздник и военные связисты Ракетных войск стратегического назначения.