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Потушить пожар в море: кадры учений по борьбе за живучесть кораблей Каспийской флотилии

Тамара Астапенкова
03:00 20.10.2020
В составе корабельной ударной группы экипаж ракетного корабля «Дагестан» ликвидировал условный пожар на корабле.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В акватории Каспийского моря прошли тактические учения по борьбе за живучесть кораблей Каспийской флотилии. В составе корабельной ударной группы экипаж ракетного корабля «Дагестан» ликвидировал условный пожар на корабле.

По сценарию учений, в электромеханической части корабля произошло замыкание электрического кабеля, в результате чего возник пожар и задымление отсеков. Моряки отработали порядок действий аварийно-спасательных партий при ликвидации возгорания во внутренних помещениях корабля на ходу.

Также личный состав аварийно-спасательных партий выполнил действия по вводной, сдал нормативы по экипировке в специальные огнеупорные костюмы, надеванию портативных дыхательных аппаратов и прибытию к месту условного возгорания.

Моряки ракетного корабля «Дагестан» отработали практическое применение различных средств пожаротушения, в том числе специального ранцевого генератора высокократной пены ГВПП-100, предназначенного для тушения пожаров с помощью химической струи или воздушно-механической пены.

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