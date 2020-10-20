«Граффити Победы»: во Всероссийском детском центре «Океан» юнармейцы нарисовали портрет пионера-героя Саши Ковалева

Акция «Граффити Победы» становится все более популярной в российских городах. Очередной рисунок в исполнении юнармейцев появился во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Там художники нарисовали портрет юнги-моториста Северного флота, пионера-героя Саши Ковалева.

Над картиной юнармейцы работали два дня. На создание композиции у художников ушло около 20 литров краски. Граффити заняло стену размером 3 на 13 метров, оно находится недалеко от того места, где сейчас идет установка памятника юнгам флота в Великую Отечественную войну.

«Акция стартовала на юге России и вот уже дошла на другую часть нашей страны. Во Владивостоке ребята изобразили юнгу Северного флота, пионера-героя Сашу Ковалева и юнармейца, которые по задумке символизируют нерушимую связь между поколениями. Такие рисунки, посвященные 75-летию Великой Победы, украшают городские улицы и пространства детских лагерей отдыха», - сказал начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Юнармеец на граффити – реальный персонаж. Это командир отряда «Аскольд», учащийся школы №58 Александр Баранов. На торжественной церемонии открытия смены во Всероссийском детском центре «Океан» за развитие юнармейского движения ему вручили медаль «Юнармейская доблесть» 3-й степени.

Ранее Граффити Победы появилось в Краснодаре, Магасе, Махачкале, Туапсе и Анапе. К примеру, в детском образовательном центре «Смена» юнармейцы нарисовали памятник Дмитрию Калинину - капитану советских десантников, отдавших свои жизни в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Сам офицер, окруженный многочисленными врагами, подорвал себя и пытавшихся взять его в плен гитлеровцев гранатой.

Планируется, что до конца 2020 года юнармейские граффити появятся в Хабаровске, Новосибирске, Томске, Кемерово, Челябинске, Нижнем Новгороде, Казане, Самаре, Саратове, Волгограде и в других городах.

Восьмого мая 1944 года торпедный катер ТК-209, на котором служил Саша Ковалев, атаковал группу кораблей противника, после чего сам подвергся атаке немецкой авиации. Во время бомбардировки осколком снаряда был пробит коллектор двигателя, из которого стала поступать горячая вода, перемешанная с маслом и бензином. Саша Ковалев прикрыл пробоину своим телом, получив сильнейшие ожоги. При этом удалось сохранить ход катера, мотор не взорвался. Девятого 9 мая 1944 года Саша Ковалев погиб от взрыва германской фосфорной мины, не разорвавшейся накануне на катере после его бомбардировки. Отважный мальчик был награжден медалью Ушакова, орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени (посмертно).