Арктическая группировка Северного флота прибыла в Североморск после дальнего похода

Во вторник, 20 октября, в Североморске состоялась встреча сил арктической группировки Северного флота РФ, выполнявшей задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач на борту большого десантного корабля «Кондопога» принимал командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

Он поздравил североморцев, которые участвовали в арктическом походе, с успешным окончанием мероприятия и возвращением домой.

«Состоявшийся дальний поход стал очередным шагом на пути освоения российской Арктики и хорошей проверкой способности объединённого стратегического командования Северного флота обеспечить её безопасность», - подчеркнул Моисеев.

Вице-адмирал также сообщил, что за время похода, который продолжался более 2,5 месяцев и охватил географию от самых западных и северных рубежей Российской Федерации до восточных, силами флота были проведены десятки учений на море и на суше, самостоятельно и с участием других формирований Вооруженных сил РФ.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа, стал девятым по счету и был самым продолжительным. Он проходил под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

За время похода арктическая группировка Северного флота прошла более восьми тысяч морских миль по Севморпути до Берингова моря и обратно. Впервые в истории арктических походов отряд кораблей обогнул архипелаг Северная Земля с севера. В ходе мероприятия экипажи провели учения по обеспечению безопасности экономической деятельности РФ и разрешению кризисных ситуаций.

Силы и войска флота, доставленные кораблями на полуостров Таймыр, во время тактических учений по обороне важного промышленного объекта в Арктике отработали межвидовое взаимодействие с десантниками, авиацией, а также силами ЗВО и ЦВО.

Силы арктической группировки дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова, где провели ряд маневров и отработали рейдовые действия.

В разное время в походе принимали участие до восьми кораблей и судов Северного флота, действовавших по единому плану и замыслу. При этом часть сил, которые были задействованы в дальнем походе, в том числе БПК «Североморск», продолжат выполнять задачи в море.

Очередной арктический поход Северного флота запомнился жителям северных поселков и городов, в которых побывали моряки-североморцы. Так, в Дудинке и в Норильске военнослужащие встречались с местным населением, участвовали в спортивных соревнованиях, организовывали концерты художественной самодеятельности, демонстрировали технику и вооружение.