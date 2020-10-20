Первые призывники из Москвы сдали тесты на COVID-19 и убыли к местам прохождения военной службы

На сборном пункте военного комиссариата Москвы прошла первая отправка призывников в воинские части Западного военного округа (ЗВО) для прохождения военной службы в рамках осеннего призыва 2020 года.

По прибытии на сборный пункт у каждого новобранца измерили температуру и взяли анализы на наличие новой коронавирусной инфекции. Весь процесс проходил в индивидуальном порядке без очередей и скопления людей.

Призывники находились в автобусах с соблюдением социальной дистанции. В каждом автобусе размещалось от четырех до шести молодых людей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах.

На сборном пункте юношей обеспечили комплектом летней и зимней военной формы одежды, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и индивидуальными антисептиками.

Всего сборный пункт военкомата российской столицы отправит в войска порядка 5 тысяч призывников. Первые команды убыли в Ивановскую и Смоленскую область. По прибытии к месту прохождения военной службы призывники пройдут двухнедельный карантин.