Нулевой эффект: в Минобороны объяснили неприемлемость сокращения военного бюджета

Руководство Минобороны России направило в Совет безопасности позицию о неприемлемости инициатив, прозвучавших из Министерства финансов, где сегодня предложили проект реформы Вооруженных Сил. Комплекс мер предусматривает оптимизацию расходов, в том числе, сокращение порядка ста тысяч военнослужащих и экономию на питании.

Также в списке идей увеличение сроков службы для получения пенсии и возможности взять ипотеку. В Министерстве обороны отреагировали быстро и уверенно - твердым отказом.

«В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства. На сегодняшний день численность и структура Вооруженных Сил РФ установлена Верховным Главнокомандующим и определена исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства», - ответили в военном ведомстве.

С официальной позицией Минобороны согласны и многие ведущие военные эксперты, которые также раскритиковали инициативы Минфина.

«Во всех без исключениях странах НАТО растут военные расходы. У США самый большой военный бюджет в мире, Китай, Индия, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, везде растут военные расходы. Этого требует реакция на международно-политическую ситуацию. Мы же не увеличиваем наши расходы, мы говорим, что не надо сокращать то, что уже посчитано», - призвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Контрактников, например, предлагают кормить только на боевом дежурстве или во время полевых выходов. Но живут-то они не только в Москве, а это значит, что на дальней заставе на Камчатке, например, бойцам между дежурствами придется ходить на охоту.

Кроме того, в Минфине уверены, что армия не должна содержать тыловые службы - личный состав, что в боевых действиях участия не принимает: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов и юристов.

Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, предупредили в МО РФ. Опыт проведенной работы в 2007-2012 годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения показал свою неэффективность и привел к многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооруженных Сил.

«На Новой Земле у нас развернутый гарнизон. И трилистник там. Такой комплекс, который включает в себя места проживания, медицинские пункты, медицинские и боевые подразделения. Ну, давайте попробуйте туда гражданского направить специалиста, он просто не захочет, откажется, и будет прав», - заявил главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

Военные медики и строители, например, оказались просто незаменимы во время эпидемии коронавируса. Их не стеснялись просить о помощи для строительства новых больниц и лечения заболевших COVID-19.

Именно военные врачи мгновенно мобилизовались для помощи в очагах возникновения смертельной инфекции не только в России, но и за рубежом. Они несут службу там, где идут реальные боевые действия. Речь о Сирии в первую очередь. И это, кстати, наглядный пример эффективности российской армии и того, что деньги в ней расходуются максимально эффективно.

«Реализация предложений Минфина России не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих», - отметили в Минобороны России.

Индексировать пенсии на 2% выше уровня инфляции - слишком щедро. Платить пособие не через 20 лет выслуги, а через 25. И убрать из этого срока время обучения в военном вузе. То есть, чтобы получить пособие, придется служить на десять лет дольше. Что, как минимум, противоречит действующим законам, которые гарантируют военные пенсии в том же виде, что сейчас, и служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

«Предложение Минфина об установлении максимального размера денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80 процентов говорит о непонимании порядка исчисления военных пенсий. Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет: от 50 процентов денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85 процентов за выслугу 32 и более лет», - напомнили в военном ведомстве.

Министерство обороны, кстати, предлагало варианты увеличения предельного срока военной службы для выхода на пенсию, но с учетом других компенсаций. Минфин идею не поддержал, а теперь выступил с инициативой, даже не попытавшись согласовать ее с людьми, на которых собирается экономить.

В том числе на жилье. Среди рационализаторских предложений - добавить пять лет службы, чтобы получить не квартиру даже, а право на получение ипотеки.

«Сегодня время достаточно опасное, непростое время. Мы понимаем, что против России ведется информационная война, мы понимаем те задачи, которые выполняет наша армия. И вот у России никогда не было союзников, кроме армии и флота, и в это время поднимать эту инициативу, даже нельзя сказать бессмысленно, просто непонятно», - высказал свою точку зрения депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

Ежегодно Министерство обороны вводит в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья, ключи от квартир получают молодые офицеры и контрактники, что, естественно, привлекает с точки зрения социальных гарантий и повышает престиж службы. В боевых частях уровень бытового комфорта настолько высокий, что о проблемах нулевых никто уже и не помнит.

«Сейчас полыхает вся российская периферия. За исключением границы с Казахстаном. Да и то вопрос, когда из Казахстана будут делать, ну, например, Белоруссию. В ближайшее время или еще пара-тройка лет у нас есть. Очень своевременное предложение Минфина», - иронизирует президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Вряд ли стоит напоминать, что служба в армии связана с дополнительными рисками. Каждая профессия, безусловно, сложна по-своему, но не все ходят на работу с оружием в руках. К тому же экономический эффект от таких реформ ожидается не то чтобы глобальный, но в Минфине перечислили, кажется, весь доступный список мер, чтобы служить в армии больше никому не захотелось. И это точно не отвечает интересам государства.

«Руководством Минобороны России высказано неприятие предложенных Минфином России мер. В свою очередь, в Минобороны России будет продолжена комплексная работа, направленная на расширение действенных мер социальной защищенности военнослужащих и членов их семей», - пообещали в МО России.

Пока все идеи Минфина - список предложений, направленный в Совет безопасности. Тем не менее в Кремле уже заявили, обсуждение на уровне экспертов никто не запрещал, но никаких решений по сокращению численности личного состава и пересмотра надбавок в Вооруженных силах не принималось.