Борщ, чахохбили и пирожки: военные повара показали мастер-класс в свой профессиональный праздник

На первое - шурпа, лагман или борщ по-сибирски, на второе - бешбармак, уральские пельмени и чахохбили, а на третье - блины, пирожки и фруктовый букет. Такими изысками сегодня, в честь профессионального праздника, военные повара попотчевали солдат и офицеров.

Порядка тысячи мастеров кулинарии приготовили несколько национальных блюд по выбору, как в полевых кухнях, так и в столовых. У каждого было на это по два часа.

Главное условие конкурса - использовать только те продукты, которые входят в ежедневный рацион питания военнослужащего. Он зависит от физических нагрузок, но в среднем энергетическая ценность суточного пайка в российской армии самая мощная в мире - 4 200 килокалорий.