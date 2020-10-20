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Артиллерийские стрельбы: корабли уничтожили «противника» в Каспийском море

Андрей Аркадьев
16:09 20.10.2020
Экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» и малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям.
Артиллерийские стрельбы: корабли уничтожили «противника» в Каспийском море
© Фото: Минобороны России

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии уничтожила корабли условного противника на учениях, которые проводятся в рамках итоговой проверки за 2020 год, сообщает Минобороны России.

«Экипажи ракетных кораблей "Дагестан", "Татарстан" и малых ракетных кораблей "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии в составе корабельных ударных групп выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям», - говорится в сообщении.

В ходе ведения учебного морского боя артиллеристы КУГ выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок АК-176М, А-190, АК-630М, «Дуэт», а также из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов (ЗРАК) «Палаш».

Кроме того, отряд кораблей совместно с авиацией ЮВО провел учения по защите морской экономической деятельности России в Каспийской морской зоне.

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