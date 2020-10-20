Армия Артиллерийские стрельбы: корабли уничтожили «противника» в Каспийском море Андрей Аркадьев Экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» и малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям. © Фото: Минобороны России Корабельная ударная группа Каспийской флотилии уничтожила корабли условного противника на учениях, которые проводятся в рамках итоговой проверки за 2020 год, сообщает Минобороны России. «Экипажи ракетных кораблей "Дагестан", "Татарстан" и малых ракетных кораблей "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии в составе корабельных ударных групп выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям», - говорится в сообщении. В ходе ведения учебного морского боя артиллеристы КУГ выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок АК-176М, А-190, АК-630М, «Дуэт», а также из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов (ЗРАК) «Палаш». Кроме того, отряд кораблей совместно с авиацией ЮВО провел учения по защите морской экономической деятельности России в Каспийской морской зоне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика