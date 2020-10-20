Мобильный госпиталь ЮВО принял первых пациентов с COVID-19

Военные медики Южного военного округа (ЮВО) начали прием первых пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией.

В госпитале, развернутом в городе Сухум, подготовлены приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Медицинский персонал уже принял первого пациента и провел лечебно-диагностические мероприятия. В распоряжении персонала имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

«Госпиталь полностью оснащен современным оборудованием и лекарственными препаратами. Личный состав обучен. Военнослужащие госпиталя принимали участие в оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих», - рассказал начальник мобильного многопрофильного госпиталя Абдул Магомедов.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЮВО совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум и приступил к работе.