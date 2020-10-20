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Опубликованы кадры полетов Ту-95 над северными морями

Андрей Аркадьев
14:33 20.10.2020
Ракетоносцы пролетели над нейтральными водами акваторий Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры полета российских самолетов Ту-95МС. Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетоносцы пролетели над нейтральными водами акваторий Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей.

На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители Су-35С ВКС России, МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-22 ВВС США. Полет проходил на протяжении 12 часов.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Т-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

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