В Кремле заявили, что решений о реформе в Вооруженных силах РФ не принималось

Решения о сокращении численности Вооруженных сил России не принимались. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о соответствующих предложениях Минфина.

«Никаких решений на сей счет не принималось, экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решения таких вопросов нет», - сказал представитель Кремля.

Ранее Министерство обороны России не поддержало предложение Министерства финансов о сокращении расходов на Вооруженные силы РФ. В заявлении российского военного ведомства сказано, что такой шаг не будет иметь экономического эффекта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Минфине подготовили новые предложения по оптимизации бюджета. В частности речь шла о сокращении численности войск на десять процентов, то есть примерно на сто тысяч человек. Это и другие предложения были направлены в Совет безопасности РФ. Представители Министерства обороны России изучили предложения Минфина и направили в Совбез РФ свои замечания.