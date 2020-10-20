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В МО РФ отреагировали на идею Минфина сократить вооруженные силы

Андрей Аркадьев
14:00 20.10.2020
В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства
В МО РФ отреагировали на идею Минфина сократить вооруженные силы
© Фото: Gennadii Khameliyanin, Russian Look, Globallookpress

В Минобороны России заявили о неприемлемости предложений Минфина оптимизировать бюджет благодаря реформе Вооруженных сил, сообщает военное ведомство.

«В Минобороны России внимательно проанализировали содержание предложений, подготовленных Минфином России по сокращению численности Вооруженных Сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день численность и структура Вооруженных Сил РФ установлена Верховным Главнокомандующим Российской Федерации и определена исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства, подчеркнули в ведомстве. Сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданскими специалистами.

В Минобороны считают, что предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность.

«Что же касается предложений по переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, то опыт проведенной работы в 2007-2012 годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения показал свою неэффективность и привел к многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооруженных Сил. В ходе проводимых Вооруженными Силами боевых операций, учений и маневров необходимость содержания на них военнослужащих наглядно подтверждается», - отметили в ведомстве.

Правовые нормы пенсионного обеспечения закреплены действующим законодательством и служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Предложение Минфина об установлении максимального размера денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80 процентов говорит о не понимании порядка исчисления военных пенсий, считают в Минобороны. Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50 процентов денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85 процентов за выслугу 32 и более лет.

С учетом осуществленного в военном ведомстве увеличения для различных категорий военнослужащих предельного срока военной службы на пять лет, в Минобороны России совместно с другими федеральными органами исполнительной и государственной власти ранее детально прорабатывался вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, при условии реализации компенсационных норм и механизмов, повышающих общий уровень социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров. Данная инициатива не была поддержана Минфином, добавили в ведомстве.

«Таким образом, обсуждение вопроса увеличения выслуги лет для выхода на пенсию военнослужащими без компенсационных мер бессмысленно. Предложения увеличить на пять лет срок возникновения основания для включения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения офицеров, солдат и сержантов не проработаны и не поддерживаются. По нашим расчетам, реализация этого предложения только увеличит в долгосрочной перспективе расходы на обеспечение служебным жильем и выплатам компенсаций военнослужащим», - сказано в сообщении Минобороны.

В ведомстве считают, что реализация предложений Минфина России не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих.

Военная служба – это особый вид государственной службы, непосредственно связанный с обеспечением обороны страны и безопасности государства. Характер данной службы предполагает выполнение военнослужащими задач, которые сопряжены с опасностью для жизни и здоровья, а также другими специфическими условиями прохождения службы, добавили в МО РФ.

Руководством Минобороны России высказано неприятие предложенных Минфином России мер. В свою очередь, в Минобороны России будет продолжена комплексная работа, направленная на расширение действенных мер социальной защищенности военнослужащих и членов их семей.

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