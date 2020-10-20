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Без помех и перебоев: в России отмечается День военного связиста

Тамара Астапенкова
00:18 20.10.2020
Свой профессиональный праздник военные связисты РВСН встречают на боевом посту.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В России 20 октября отмечают День военного связиста. Свой профессиональный праздник военные связисты Ракетных войск стратегического назначения встречают на боевом посту в подмосковной Власихе на Центральном командном пункте РВСН.

Центральный командный пункт РВСН – это настоящий подземный город, где осуществляется управление Ракетными войсками стратегического назначения и регулярно проходят тренировки системы связи. Военные связисты на своих боевых постах обеспечивают не только качественную непрерывную связь, но и оценивают помеховую обстановку.

В 2020 году Ракетные войска стратегического назначения полностью перешли на цифровые технологии передачи информации. В рамках государственных контрактов было проведено оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления РВСН до ракетной дивизии включительно.

На вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий. Также обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения.

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