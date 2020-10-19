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Колонна сводного отряда РХБЗ пересекла границу с Абхазией для помощи в борьбе с COVID-19: видео

Анна Касаткина
07:30 19.10.2020
Автомобили совершили марш протяженностью более 800 километров с Крымского полуострова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие сводного отряда РХБЗ армейского корпуса Черноморского флота прибыли в Абхазию для борьбы с распространением COVID-19. Колонна из 11 специальных автомобилей совершила марш с Крымского полуострова.

В состав колонны вошли авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем. Протяженность маршрута автомобилей составила более 800 километров.

В мероприятиях по дезинфекции будут задействованы порядка 30 военнослужащих. В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ развернут на месте временный автопарк и пункты специальной обработки техники. Затем совместно с медицинскими специалистами республики они оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению поставленных задач.

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