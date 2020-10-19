Колонна сводного отряда РХБЗ пересекла границу с Абхазией для помощи в борьбе с COVID-19: видео

Военнослужащие сводного отряда РХБЗ армейского корпуса Черноморского флота прибыли в Абхазию для борьбы с распространением COVID-19. Колонна из 11 специальных автомобилей совершила марш с Крымского полуострова.

В состав колонны вошли авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем. Протяженность маршрута автомобилей составила более 800 километров.

В мероприятиях по дезинфекции будут задействованы порядка 30 военнослужащих. В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ развернут на месте временный автопарк и пункты специальной обработки техники. Затем совместно с медицинскими специалистами республики они оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению поставленных задач.